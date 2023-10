Biber-Erlebnisführungen am Federsee

Die Biber-Erlebnisführungen „Das geheime Leben der Biber in der Nacht“ werden nach Ende der Förderung durch die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg in das Veranstaltungsprogramm des NABU-Naturschutzzentrums Federsee aufgenommen. Dies teilt der NABU mit.

Auf dem Federseesteg wird es langsam ruhiger, die letzten Gäste verlassen den Steg, die Sonne ist schon fast untergegangen. Da hört man ein leises Rascheln auf der anderen Seite des Ufers, Schilfhalme bewegen sich, die Geräusche werden lauter. Plötzlich kann man ihn entdecken ‐ einen Biber ‐ er hebt seinen Kopf, schnuppert und gleitet lautlos ins Wasser. Nur seinen Kopf sieht man noch, zügig schwimmt er auf den See hinaus, bis man ihn nur noch als kleinen Punkt in der Ferne entdecken kann. Die Führungsgäste sind begeistert von dem tollen Naturerlebnis. Und auch davon, dass Sie auf ihrer Biberführung tatsächlich einen echten Biber gesehen haben. Mehrere Biberfamilien leben am Federsee. Eine Biberburg befindet sich direkt neben dem Federseesteg. Beste Vorrausetzungen für den NABU, um Biberführungen anzubieten. Im Frühsommer bestehen sogar gute Chancen schwimmende Jungbiber zu sehen.