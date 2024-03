Beobachtung der Vogelwelt am Federsee

Siegfried Frosdorfer vom NABU-Naturschutzzentrum Federsee nimmt am Donnerstag, 7. März, um 15.30 Uhr Besucher mit auf eine Vogelbeobachtungstour auf dem Federseesteg.

„Während mit Kornweihen, Gänsesägern und verschiedenen Entenarten aus Nordeuropa noch die letzten Wintergäste interessante Beobachtungsobjekte am Federsee sind, sind bereits erste Rückkehrer aus dem Winterurlaub zurück. Insofern ist der März die spannende Zeit des Umbruchs in der Vogelwelt des Federseemoores“ wird Siegfried Frosdorfer in einer Pressemitteilung des NABU zitiert.

Kaum werden die Temperaturen Ende Februar milder, kehren als erste die Kurzstreckenzieher unter den Zugvögeln zurück - dies sind Arten, die nicht im südlichen Afrika, sondern in West- und Südeuropa rund ums Mittelmeer überwintern. Die Bachstelze gehört dazu, aber auch der Star, der Buchfink, der Hausrotschwanz und die Singdrossel.

Viele heimische Brutvögel zeigen jetzt bereits Balzverhalten, während für die Durchzügler die Reise weitergeht. Diverse Möwenarten ziehen durch, verschiedene Enten, Haubentaucher und Kormorane legen eine Rast ein.

Treffpunkt für die Führung ist das NABU-Zentrum in Bad Buchau. Nach einer kurzen Einführung geht es hinaus über den Federseesteg. Die Führung dauert knapp zwei Stunden. Hinterher lädt das NABU-Team noch zu kostenlosen Heißgetränken ein. Wer hat, kann gerne eigene Ferngläser und Spektive mitbringen.