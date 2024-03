Begeisterndes Melodienspektakel auf hohem Niveau

Das oberschwäbische Ensemble „Ponticelli“ verspricht in seiner Konzertankündigung „Musik, die begeistert und berührt.“ Der frenetische, fast endlose Beifall im weitgehend voll besetzten Goldenen Saal Bad Buchau bezeugte, dass dies dem aus acht Solisten bestehenden Oktett in überzeugender Weise gelang. Beim Eröffnungskonzert der beliebten Reihe „Bad Buchauer Schlosskonzerte“ sah man bei Musikern und Zuhörern nur strahlende Gesichter.

Als Einstieg in eine Reise mit vielfältigen Klängen aus Film und Fernsehen gelang Ponticelli mit dem klangvollen „Star Wars“ ein intensiver Auftakt. Sechs Streichinstrumente mit zwei Violinen, zwei Bratschen, Violoncello und Kontrabass harmonierten prächtig und profitierten bei den rhythmischen Partien von Piano und Percussion in ganz verschiedenartiger Ausführung. In heiter-ironischer Moderation fand ein Terzett aus dem Kreis der Instrumentalisten auf Anhieb den Kontakt zum Publikum und trug den ganzen Abend wesentlich zur heiteren Atmosphäre bei.

Da manche Akteure mehrere Instrumente beherrschen, ergab sich bereits bei „The Godfather“ auch optisch eine andere Sichtweise auf die bekannte Filmmusik. Und dies nicht nur wegen präziser Zupfpassagen zu Celloklängen voll Wärme und Strahlkraft. Dies gilt auch für die ergötzlich heitere „Musica notturna delle strada di Madrid“ vom Duett über ein melodisches Terzett bis zum klangreichen Finale erweitert. Diesem „Quintettino“ in anspruchsvollem Arrangement folgte die Ouverture der Pianistin zum gesungenen Titel von „Conquest of Paradise“. Deren Weiterführung in rein instrumentaler Version zeigte die außergewöhnliche Variabilität von Ponticelli. Danach erinnerten besinnlich nachdenkliche, ausgefeilte Klänge an „Schindlers Liste“.

„Auch etwas fürs Herz darf nicht fehlen“, sagte das verschmitzt agierende Moderatorenterzett, „schließlich gibt es ja auch wertvolle Frauenfilme.“ So konnte man sich zurücklehnen und den ausgewogenen Klängen von „Moon River“ lauschen, um danach als rhythmisch betonten Gegensatz voll Rasse und Klasse „Mission Impossible“ genießen.

Klare Rhythmik leitete nach der Pause mit dem Männerfilm „Game of Thrones“ den zweiten Konzertteil ein. Zu ihr passten weite melodische Passagen voll intensiver Prägung. Unverkennbar der Einstieg zu „James Bond 007“. Zu einer klaren Solovioline zauberte die Begleitband geheimnisvolle Klanggebilde. Melodie und Rhythmus vereinten sich zu orchestralem Volumen bis zum anregend schrillen Schlussakkord.

In ganz anderer Weise wurden danach tänzerische Takte des Klaviers bei „La La Land“ in vielfältiger Weise von den Streichinstrumenten übernommen. Dennoch blieb Zeit und Raum für herrlich melodische Solophasen im Cello, einfach zum Genießen. Dies gilt auch in außergewöhnlichem Maße für ein selten gehörtes Arrangement zum weithin bekannten „The Entertainer“ in einer Wiedergabe für ein Oktett zu acht Stimmen. In dieser mitreißenden Interpretation ein vom Publikum umjubelter Ohrenschmaus.

Nach der erneut erfrischenden Moderation konnte die gesungene Version zu „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n“ nur als Überzeugung männlichen Könnens verstanden werden. Heitere Mienen der musizierenden Musiker unterstützten ihren singenden Solisten. Bei „The Magnificent Seven“ unterstrich kompakt Musizieren im Sextett den Wert wechselnder Besetzung von einer Solovioline bis zum kraftvollen Finale. Nicht weniger interessant und überzeugend die Weitergabe des „Raiders March“. Melodie und Rhythmus gingen eine in sich stimmige Wiedergabe voll steigender Intensität ein.

Vor allem durch die Melodie der Solo-Bratsche gewann abschließend der „Crocodile Rock“ als Gegenpol zu melodischer Geschlossenheit der mitgestaltenden Begleitband an Profil. Es war schlichtweg eine Freude, „Ponticelli“ zu lauschen. Die acht Solisten agierten in überzeugender Geschlossenheit und spürbarer Freue am Musizieren im Goldenen Saal Bad Buchau. Der ungetrübte Hörgenuss wurde mit rauschendem, nicht enden wollendem Beifall gewürdigt. Selbst nach zwei erfrischenden Zugaben mit „Miss Marple“ und dem „König der Löwen“ wollten viele der Konzertbesucher das sympathische Ensemble noch nicht verabschieden.