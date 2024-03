Bad Buchau

Beckenrevision in der Adelindis Therme

Bad Buchau

Wegen Revisionsarbeiten sind bis kurz vbor Ostern nacheinander unterschiedliche Bereiche der Adelindis Therme gesperrt. (Foto: Adelindis Therme )

Wie jedes Jahr im Frühling beginnt auch in diesem Jahr, dieses Mal am 11. März die Beckenrevision in der Adelindis Therme in Bad Buchau.