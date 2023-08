Basar „Rund ums Kind“ für Selbstverkäufer in Bad Buchau

Ein Basar „Rund ums Kind“ für Selbstverkäufer findet am Samstag, 30. September, von 15 bis 17 Uhr, im Bischof–Sproll–Haus, katholisches Gemeindehaus in Bad Buchau, statt. Angeboten werden bei dem Basar unter anderem Baby– und Kinderbekleidung, Spielzeug und Bücher, teilt die Kolpingsfamilie Bad Buchau mit. Ebenfalls gibt es einen Verkauf von Kaffee, Kuchen (auch zum Mitnehmen) und alkoholfreien Getränken. Anfrage zur Tischreservierung und gegebenenfalls zu einem Kleiderständerplatz sind ausschließlich per Mail an basar[email protected] zu richten. Anmeldungen sind ab sofort möglich.