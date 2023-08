Bald Richtfest bei steinzeitlicher Hütte im Federseemuseum

Seit dem 7. August errichten Freiwillige im Federseemuseum mit ursprünglichen Werkzeugen eine Hütte nach Vorbild der UNESCO–Welterbe Siedlung „Alleshausen — Grundwiesen“. Am Freitag, 11. August, wird rund um dieseses besondere Bauprojekt Richtfest gefeiert. Los geht’s 15 Uhr mit einer Busexkursion (Abfahrt Parkplatz Federseemuseum) Richtung Alleshausen. Bei einer kurzen Wanderung über den archäologischen Moorlehrpfad wird die Originalfundstelle „in den Grundwiesen“ besichtigt und Wissenswertes über die Siedlung vor 5000 Jahren präsentiert. Von dort führt die Weiterfahrt zum „blauen Wunder von Alleshausen“, wo Museumsmitarbeiterin Regina Lutz auf ihrem Leinfeld den Flachsanbau in der Steinzeit und Gegenwart erläutert. Nach Rückkehr zum Museum erfolgt gegen 17.30 Uhr die Besichtigung der Baustelle mit anschließendem Richtfest. Interessierte Besucherinnen und sind herzlich eingeladen, an der kostenlosen Exkursion und anschließendem Fest teilzunehmen. Eine Anmeldung unter Telefon 07582/8350 ist erforderlich, teilt das Federseemuseum mit.