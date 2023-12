Bad Buchau

Bad Buchau muss Tourismus weniger Geld zuschießen

Bad Buchau / Lesedauer: 2 min

Der Moosburger Steg ist durch Verwitterung ein Problemfall. (Foto: Karl-Heinz Kleinau )

Neben Handwerk und Gewerbe ist am Federsee der Tourismus ein wichtiger Arbeitgeber. So bringt er viele Beschäftigte in den örtlichen Kliniken, im Handel, in Gastronomie und Hotellerie in Lohn und Brot, aber auch Dienstleister wie das Handwerk werden mit Aufträgen der Tourismusbetriebe versorgt.

Veröffentlicht: 28.12.2023, 10:32 Von: Karl-Heinz Kleinau