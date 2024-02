Am Mittwoch fuhr eine 40-Jährige gegen 15.20 Uhr in der Inselstraße mit ihrem Sprinter in Richtung Innenstadt. Im Kreisverkehr übersah sie wegen der tiefstehenden Sonne eine 47-jährige Radfahrerin, die Vorfahrt hatte. Die Autofahrerin fuhr ein Stück in den Kreisel ein und stoppte ihr Fahrzeug beim Erkennen der Radfahrerin. Diese erschrak daraufhin und stürzte mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Sie kam in eine Klinik, die sie noch am selben Abend wieder verlassen konnte. An dem Fahrrad entstand geringer Schaden. Der Transporter blieb unbeschädigt, da es zu keinem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam.