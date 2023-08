Kurz nach 11.30 Uhr war eine 33–Jährige mit ihrem Mercedes auf der Allmannsweiler Straße (K7556) in Richtung Bad Buchau unterwegs. Die Autofahrerin wollte nach links auf die Landstraße 275 in Richtung Bad Buchau Kappel abbiegen.

An der Einmündung hielt die Frau zunächst an. Allerdings achtete sie nicht auf eine 35–Jährige. Die war mit ihrem Ford in Richtung Bad Schussenried unterwegs und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Bei dem Aufprall wurde die Fordfahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Die zwei und fünf Jahre alten Kinder im Mercedes und die 33–Jährige blieben unverletzt.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Den Schaden an den Autos schätzte die Polizei auf etwa 15.000 Euro.