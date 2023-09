Kurz vor 18 Uhr war ein Unbekannter in der Wuhrstraße aus der Stadtmitte kommend mit seinem weißen Geländewagen in Richtung Riedlinger Straße unterwegs. An einer Einmündung kam von rechts eine 45-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad aus Richtung Moosburg. Der Autofahrer missachtet die Vorfahrt der Honda-Fahrerin. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Frau stark bremsen. Dabei stürzte sie und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr ohne zu halten weiter.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zu dem vermutlich männlichen Verursacher aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07392/9630‐320. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll dieser mit einem weißen SUV unterwegs gewesen sein.