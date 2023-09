Bei Bad Buchau ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein 65–jähriger BMW–Fahrer von der Straße abgekommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Schaden am Auto dürfte beträchtlich sein.

Auf der Umgehungsstraße bei Bad Buchau kam der 65–jährige Fahrer mit seinem BMW in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn auf das Bankett und danach etwa 50 Meter weiter über die steile Böschung in das etwa zwei Meter tieferliegende starke Buschwerk in einem Graben zum Stehen.

Der Fahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug selbst wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Mit vor Ort war die Buchauer Feuerwehr, die sich um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte.