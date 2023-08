Auf der Suche nach den Federsee–Vampiren

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr geht es am Freitag, 11. August, mit dem Nabu auf Fledermaus–Pirsch am Federsee. Ab 20 Uhr erfahren Interessierte Spannendes über die Jäger der Nacht, heißt es in der Vorschau.

Zahlreiche Mythen ranken sich um die einzigen flugfähigen Säugetiere. Licht ins Dunkel bringt Nabu–Mitarbeiterin Ciara Elsholtz, die seit knapp einem Jahr als Bundesfreiwillige am Federsee arbeitet.

Der Nabu–Fledermausabend beginnt mit einem kurzweiligen Bildervortrag. Dabei werden mehrere Fragen wie diese geklärt: Wie orientieren sich Fledermäuse in der Nacht? Was fressen sie? Wie sieht ein typisches Fledermausjahr aus? Und schlussendlich: Woher kommen eigentlich all diese Gerüchte über die nachtaktiven Jäger?

Nach der Einführung geht es nach draußen, um die flinken Jäger live zu beobachten. Ausgestattet mit Bat–Detectoren, also Geräten, die die Fledermauslaute für Menschen wahrnehmbar machen, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung herannahende Tiere deutlich hören. Elsholtz hat laut Mitteilung des Veranstalters einige Geheimtipps, wo und wann man die Fledermäuse am besten beobachten kann.

Start ist um 20 Uhr am Nabu–Naturschutzzentrum Federsee. Für die rund zweieinhalbstündige Veranstaltung ist keine Anmeldung nötig. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro, für Nabu–Mitglieder gibt es Ermäßigung. Kinder sind willkommen und müssen keine Angst haben: Die „Federsee–Vampire“ sind reine Insektenfresser.