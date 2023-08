Archäotechniker über Feuerstein oder den Stahl der Steinzeit

Archäotechniker Alexander Bauer zeigt am Sonntag, 13. August, von 13 bis 17 Uhr im Federseemuseum , wie schon in der Steinzeit die Menschen zu scharfen Klingen kamen. Denn was heutzutage ganz selbstverständlich gekauft werden kann, musste damals in Handarbeit hergestellt werden. Da Eisen noch unbekannt war, wurde Feuerstein für die scharfen Klingen der Erntemesser, Dolche und anderen Geräte verwendet, die heute im Museum bestaunt werden können. Was bedacht und getan werden musste, um diese Artefakte herzustellen, demonstriert Alexander Bauer ganz anschaulich. So entstehen bei ihm durch Know–how und präzise Schläge Feuersteinwerkzeuge, die den steinzeitlichen Originalen in kaum etwas nachstehen, heißt es in der Mitteilung des Museums. Weitere Infos gibt’s unter www.federseemuseum.de