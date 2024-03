Am Sonntag startet das Federseemuseum in die Saison

Im Federseemuseum beginnt am Palmsonntag, 24. März, die Sommersaison. Täglich von 10 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher die wechselvolle Urgeschichte am Federsee kennenlernen und an den Wochenenden durch ein abwechslungsreiches Programm tiefer in die Vergangenheit eintauchen.

So wird direkt am 24. März um 14 Uhr eine Führung durch das Museum und Freigelände angeboten, bei der rund 15.000 Jahre Leben am Federsee beleuchtet werden. Werktags gibt es, wie das Museum mitteilt, auch einiges zu entdecken: während im Tiergehege Besucher eine weitere Pfauenziege bewundenr können, ist es auf dem Parcours „Family Activity Trail“ und mit dem Medienguide möglich, ohne Zeitdruck mehr über die Zeit der Eiszeitjäger und Pfahlbauer zu erfahren. Eine neue Sonderausstellung wird ebenfalls in der Saison präsentiert werden. Ab dem 28. April nimmt die neue Schau „Bier - ein Jahrtausende altes Kultgetränk“ mit zu den Wurzeln heutiger Braukunst.

Weitere Informationen: Federseemuseum Bad Buchau, Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg, August-Gröber-Platz, 88422 Bad Buchau, Telefon 07582/8350, www.federseemuseum.de