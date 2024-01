Alexandra Hofmann singt Bandscheibenball

Das Kurzentrum in Bad Buchau lädt für Freitag, 2. Februar, zum Bandscheibenball ein. Diese Veranstaltung steht im Zeichen der Fasnet und verspricht ein unterhaltsames Programm für alle Besucher.

Als besonderes Highlight des Abends konnte das Eventteam Alexandra Hofmann als Stargast gewinnen. Durch den Abend führt der schwäbische Mundartkünstler Bernd Kohlhepp, der mit seinem Charme und Witz für Unterhaltung sorgen wird.

Neben diesen beiden Künstlern erwarten die Gäste weitere Programmpunkte: Der Fanfarenzug Aulendorf wird mit seinen Klängen für Stimmung sorgen, während die Voltigiergruppe Ingoldingen mit akrobatischen Einlagen beeindrucken wird. Die Gardemädels der Narrenzunft Moorochs werden in ihren Kostümen das Publikum verzaubern und die Tanzgruppe Dancing Rabbits wird mit ihren Moves für gute Laune auf der Tanzfläche sorgen. Zudem dürfen sich die Gäste auf den Auftritt von Clown Klikusch freuen, der Groß und Klein gleichermaßen zum Lachen bringen wird. Für die ein oder andere Schunkelrunde und den musikalischen Abschluss des Abends sorgt DJ Jürgen L.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr (Einlass um 18.30 Uhr) und findet im Saal Bad Buchau des Kurzentrums in Bad Buchau statt. Tickets sind im Vorverkauf für 22 Euro ab sofort im Kiosk „KiGuLa“ der Federseeklinik Bad Buchau (Am Kurpark 1) erhältlich. Auf Wunsch werden die Tickets auch verschickt, dazu eine Mail an [email protected] schicken. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.