AWO Laupheim-Schwendi e.V.

Das zum 10. Mal stattgefundene Maultaschenessen bei der AWO Laupheim-Schwendi war auch dieses Jahr wieder bestens besucht.Bereits zur Mittagszeit schauten zahlreiche Essensgäste in AWO-Stüble vorbei, um sich mit Maultaschen mit Kartoffelsalat oder in der Brühe zu stärken, um damit in die Fastenzeit zu starten.

Ebenso gut besucht war auch der Abend an dem viele noch mit den „Herr-Gotts-Bscheisserle“ die Fasnet ausklingen ließen. Die Maultaschen wurden wieder von der Metzgerei Haaga hergestellt.

Natürlich ist so ein Ereignis nicht ohne viele fleißige „guten Geister“ und ehrenamtliche Helfer möglich. Bei denen wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten. Die Einnahmen der jährlichen Veranstaltung fließen der Vereinsarbeit der Arbeiterwohlfahrt zu.