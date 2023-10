Autorenlesung mit Manfred Mai

Im Rahmen des Fredericktags bekam die Abt-Ulrich-Blank Grundschule Uttenweiler am 12. Oktober hohen Besuch: Der Schriftsteller Manfred Mai, von dessen circa 200 Büchern über 10 Millionen Exemplare verkauft und in mehr als 25 Sprachen übersetzt wurden, besuchte wieder einmal die Gemeinde Uttenweiler. In drei Gruppen kamen die 148 Kinder und ihre Lehrerinnen in den Genuss der unterhaltsamen Lesung, die Herr Mai mit viel Mimik und Gestik unterstützte und während der er immer wieder die Kinder mit ins Boot nahm und mit ihnen interagierte ‐ nicht nur, wenn sie zufälligerweise Leonie hießen wie die Hauptfigur in dem Buch „Leonie ist verknallt“, aus dem vorgelesen wurde.

Interessant für die Schüler war, dass Deutsch das Horrorfach von Manfred Mai war und wie er als Junglehrer zum Schreiben kam, um so die Erlebnisse mit seiner schwierigen Klasse zu verarbeiten und um über die Texte mit den Schülern damals ins Gespräch zu kommen. Besonders Jungs möchte Herr Mai zum Lesen motivieren und hat bestimmt auch deshalb bei den Dritt- und Viertklässlern aus dem Buch „Eine Klasse im Fußballfieber“ vorgelesen. Dass er schon seit fast 70 Jahren im Fußballverein ist und noch immer zweimal pro Woche trainiert, beeindruckte viele sichtlich. Die Uttenweiler Schüler waren fasziniert von den Büchern und von dem Besuch des berühmten Schriftstellers, von dem viele bereits auch ein oder mehrere Bücher Zuhause haben.