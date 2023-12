Autohaus - Nikolaus - Viel Applaus!

Mittwochnamittag ist Rollstuhlausfahrt. Die Familie Nothelfer hat wie im Vorjahr die Rollstuhlgruppe vom Wohnpark Rottuminsel eingeladen. Der Schauraum wurde umgestaltet zu einem barrierefreien Partyraum. Die Tische herrlich dekoriert, Kaffee und Kuchen gelangten wie von Zauberhand auf die Tische. Etwa 25 Heimbewohner und -bewohnerinnen waren überglücklich. Etwa 25 Ehrenamtliche wirkten still und unauffällig mit, angeleitet von drei sehr engagierten Betreuungskräften. Besonders zu erwähnen ist die Mädchengruppe aus Reinstetten, begleitet von ihrer Lehrerin Frau Stadler. Und dann war da noch die Jugendmusikschule mit zwei großartigen Musikantinnen, die weihnachtliche Stimmung erzeugten. Auch der Nikolaus hat vom Fürstenwald ins Autohaus gefunden und viel Freude verbreitet. Die meisten Gäste haben natürlich gewusst, dass sie in einem besonders musikalischen Autohaus gelandet sind. Das Bläser-Duo, also die Hauskapelle, hat mit viel Witz und Charme wahre Edelsteine aus der Blasmusik zum Besten gegeben! Und dann war die Zeit auch schon wieder um. Nach herzlichem Dank an die Betreuungskräfte und an den „Engel Renate“ ging es überglücklich zurück auf die Rottuminsel.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.