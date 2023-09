Ausstellungen und Sommerfest beim Kunstkreis 84 Riedlingen

Seit langem ist es beim Kunstkreis 84 Riedlingen Tradition, sich am letzten Feriensamstag zum Sommerfest im Kaplaneihaus zu treffen. Verbunden wurde diese Begegnung auch in diesem Jahr mit der Eröffnung einer Werkschau, in der Bilder gezeigt werden, die beim VHS–Kurs mit Herbert Arbter entstanden sind. „Von Angesicht zu Angesicht“ ist die Schau mit Porträts überschrieben.

Der große Andrang zu Vernissage und Fest war sicher auch einer zweiten Ausstellung zu verdanken, jener zum Gedächtnis von Gerda Sorger, die 2022 gestorben ist. Und endlich war es nach Corona–bedingten Einschränkungen wieder möglich, mit einem Bufett aufzuwarten, das die Kunstkreis–Mitglieder bereiteten. Für eine ganze Anzahl unter ihnen gestaltete sich das Fest auch zur Begegnung mit Menschen, mit denen sie gemeinsam in Lübeck und Hamburg auf Kunstreise waren.

Kunstkreis–Vorsitzender Berthold Müller schenkte aus mit Anekdotischem Einblick in das Schaffen Gerda Sorgers bei den Kursabenden und der jährlichen Malwoche. Wenn sich die anderen nach der Themenstellung sofort in die Arbeit stürzten, habe sie zunächst in meditativer Betrachtung verharrt und sei dann gemächlich durch die Reihen der Teilnehmenden mäandriert, um mal hier eine Frage zu stellen, dort einen kurzen Kommentar abzugeben. Höchst verwundert hätten Gruppenneulinge dennoch bei der abschließenden Besprechung festgestellt, dass sie trotz ihres Spätstarts mehr Bilder zu Wege gebracht hätte als alle anderen. Selbst mit den Farbresten der anderen habe sie „in letzter Minute“ noch einige Bilder „hingeworfen“. Neben den großformatigen und farbenfroh bunten Ölbildern an der Wand zeugen eine ganze Reihe von Papierbildern, durch die man sich durchblättern kann, von dieser Kreativität.

Interesse weckten aber auch die Porträts in den Räumen im Obergeschoss des Kaplaneihauses. Die Werkschau, so Berthold Müller in seiner Einführung, zeige Einblicke in einen Werkprozess. Kursleiter Herbert Arbter bedachte er mit einem „großen Kompliment“ und Dank. Da außer ihm auch die meisten der Ausstellenden anwesend waren, ergaben sich interessante Gespräche über Entstehung des einen oder anderen Werkes, bevor man sich zu Kaffee und Kuchen, Salaten, Dips und anderen kulinarischen Genüssen niederließ.