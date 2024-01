Aussendung der Sternsinger in Mittelbiberach

Pfarrer Wunibald Reutlinger sandte im Rahmen des Silvestergottesdienstes über 20 Sternsinger hinaus, um für bedürftige Kinder weltweit zu sammeln. Die Gruppe besteht vielfach aus Ministranten, aber es sind auch andere Kinder und Jugendliche dabei, die sich sozial engagieren wollen.

Gleich nach dem großen Fest der Christenheit, dem Weihnachtsfest, geht der Blick in Richtung Verehrung Jesu durch die Hl. 3 Könige, die unterwegs sind und die Aufgabe haben, für Bedürftige in aller Welt um Spenden zu bitten. Sie gehen von Haus zu Haus nach einem Plan, sprechen Segenswünsche und bitten um eine Spende. Dieses Jahr ist es für das Projekt „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ zu sammeln. Dabei geht es um die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für Kinder in rund hundert Ländern weltweit. Am Ende des Besuchs schreiben dann die Sternsinger mit Kreide, bei uns waren es 5(!), die Segensformel C+M+B mit der aktuellen Jahreszahl über den Hauseingang; d.h.: Christus, Mansionem, Benedificat, übersetzt „Christus segne dieses Haus“. Also nicht die Namen der Könige: Caspar, Melchior und Balthasar. Sollten die Hl. 3 Könige nicht alle erreicht haben, gibt es Aufkleber, mit dem Segenswunsch (können in der Kirche abgeholt werden).

Fragt man die Sternsinger, warum sie diese Arbeit auf sich nehmen, kommen vielfältige Gründe in den Antworten: „Ich finde es schön, sich für Andere einzusetzen, in den Ferien habe ich eine schöne Aufgabe, und ich bin gerne mit den anderen Gleichgesinnten zusammen. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, denn wir sind den ganzen Tag unterwegs. Ja, und die Süßigkeiten die wir manchmal bekommen, sind auch ganz nett.“

Das Sternsingen gilt als die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Die Tradition des Dreikönigssingens gibt es seit dem 16. Jahrhundert.

Mit dem Liedtext „...Wir bitten dich, segne nun dieses Haus, und alle die da gehen ein und aus“ verabschiedet sich die Gruppe, um zum nächsten Haus zu gehen. Zurück in die Kirche kommen sie wieder am 6. Januar, dem Fest der Hl. 3 Könige.