Am Wochenende wird es in der ganzen Region sportlich. Doch auch für weniger Sportbegeisterte gibt’s von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Oktober, einige Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind. Welche das sind, zeigt dieser Überblick.

Lauf durch die Natur

In der ganzen Region wird am Wochenende gelaufen, gewalkt und geradelt. Unter anderem beim Schloss-Cross in Laupheim am Samstag, 14. Oktober. Der Rundkurs des Familiensportevents, der am Laupheimer Kulturhaus startet, führt durch die Natur.

Mehr als 600 Teilnehmer gingen im vergangenen Jahr beim 20. Laupheimer Schlosscross an den Start: Traditionell stellen die Laupheimer Schüler einen großen Teil der Läuferinnen und Läufer. (Foto: Thomas Werz )

Anmeldungen sind noch bis 30 Minuten vor Beginn möglich, die Teilnahmegebühren der verschiedenen Läufe liegen zwischen drei und zwölf Euro, die Nachmeldung kostet drei Euro extra.

Los geht der Schlosscross mit dem Schülerlauf ab 12.50 Uhr, als letzte Disziplin geht’s zum Freizeitlauf ab 15.30 Uhr an den Start.

Radeln und damit Gutes tun

In der Sportexpress Arena in Ehingen steigt am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, das 24-Stunden-Spinning-Event der „Schwäbischen Zeitung“, das zusammen mit den Partnern AOK und der Donau-Iller Bank veranstaltet wird. Los geht’s am Samstag um 11 Uhr, fleißig geradelt wird bis Sonntag um 11 Uhr.

Der komplette Erlös des Events geht an zwei soziale Projekte in der Region. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 07391/587570. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro.

Am 14./15. Oktober steigt wieder das 24-Stunden-Spinning-Event der „Schwäbischen Zeitung“. (Foto: Tobias Götz )

Die Hits der 1980er erleben

Die „Night of Legends“ lässt am Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen die Hits der 1980er-Jahre wieder aufleben.

Dafür sorgen die Tribute-Bands „Roxxxet“ und „The Magic of Queen“. Karten an der Abendkasse sind für 35 Euro erhältlich.

Viele Läuferinnen und Läufer gehen beim Biberacher Genießerlauf auf dem Marktplatz an den Start. (Foto: Gerd Mägerle )

Laufen und genießen

Am Sonntag, 15. Oktober, treten dann Freizeitsportler beim Biberacher Genießerlauf an. Anmeldungen sind noch bis Sonntagmorgen möglich. Um 10.30 Uhr beginnt das Aufwärmprogramm auf dem Biberacher Marktplatz.

Der Halbmarathon beginnt um 11 Uhr, der zweimal acht Kilometer lange Staffellauf um 11.20 Uhr. Die Teilnahme kostet 25 beziehungsweise 30 Euro. Ab 14 Uhr steigt in der Alten Stadtbierhalle dann die After-Run-Party mit Siegerehrung.

Bummeln in Messe und Geschäften

Die Messe „Ehinger Special“ öffnet in der Ehinger Lindenhalle am Samstag und Sonntag ihre Türen. Mit dem Slogan „Leben.Umwelt.Energie“ will die Messe eine Plattform für verschiedene Unternehmen aus den Bereichen Bau, Möbel, Metall, Elektro und weitere Dienstleister sein.

Zudem gibt es eine Jobbörse. Am Sonntag ist in Ehingen außerdem gemütliches Bummeln angesagt, der verkaufsoffene Sonntag lädt von 13 bis 18 Uhr in die Stadt.

Ein Salon für Kunstliebhaber

Für Kulturbegeisterte findet im Museum Villa Rot in Burgrieden-Rot am Wochenende der „Roter Kunstsalon“ statt. Dessen Motto lautet „Kunst lieben und leben“.

Werke von Galerien aus ganz Deutschland sind dort von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Oktober, zwischen 11 und 18 Uhr zu sehen, der Eintritt kostet fünf Euro.

