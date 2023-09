Ausflug zum Ausblick mit Kick

An einem sonnigen Samstag im September machten sich 85 Musiker*innen und Ehrenmitglieder des Musikvereins Ertingen auf den Weg ins Allgäu zum diesjährigen Musikerausflug. Der erste Stopp war die Hängebrücke „Highline 179“ in Reutte/Tirol. Wir hatten in 114 Metern Höhe eine großartige Aussicht in die Berge ‐ wenn dem ein oder anderen auch etwas mulmig wurde. Danach ging es nach Rettenberg, wo wir uns im Brauereigasthof Engel mit leckerem Essen stärkten. Als letztes Ziel stand noch der Viehscheid in Immenstadt an ‐ auch wenn wir die Kühe dank viel Stau verpasst haben, war es ein schöner Abschluss. Foto: S. Zitterell

