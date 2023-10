Ausflug von Geflüchteten und Asylbewerbern nach Kürnbach

Vom Deutschen ins Türkische, vom Türkischen ins Arabische und bei Fragen wieder zurück. In der anderen Gruppe ging es vom Französischen ins Ukrainische ‐ eine große Sprachenvielfalt bei den beiden Führungen zwischen den Bauernhäusern in Kürnbach.

Anfang Oktober hatten viele geflüchtete, ukrainische Familien sowie türkische und syrische Asylbewerber aus Schwendi die Gelegenheit, einen Ausflug ins Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach zu unternehmen, der vom Landratsamt Biberach und der Gemeinde Schwendi unterstützt wurde. In Begleitung von Integrationsmanagerinnen, der Beauftragten der Diakonie Biberach und einem Team vom Helferkreis Asyl konnten die Geflüchteten Einblicke in das frühere bäuerliche Leben in Oberschwaben gewinnen und durften eine Abwechslung im Alltag erfahren.

Bernd Karrer, Sprecher des Helferkreises und Organisator des Ausflugs, findet diesen sehr gelungen: „Wir haben gesehen, dass die Geflüchteten mit Interesse dabei waren. Es war ein gelungener Nachmittag.“ Integrationsmanagerin Gülay Kul gibt die Begeisterung der Asylbewohner weiter: „Den Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft in Dietenbronn hat der Ausflug großen Spaß gemacht. Sie waren sehr interessiert. Einige haben mir Bilder von sehr alten Häusern in Syrien gezeigt, in denen zum Teil noch immer Menschen leben.“ Die Asylbewerber hätten festgestellt, dass die Lehmbauweise eine Gemeinsamkeit zu den alten, oberschwäbischen Bauernhäusern darstelle.