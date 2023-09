Ausflug mit Gedenkfeier auf Kriegsgräberstätte

Die Reservisten-Kameradschaft (RK) erreichte am Freitag, 15. September, das schmucke Weindorf Bergheim im Elsass und bezog Quartier im Hotel „La Cour Du Balli“. Im Weinkeller des Hauses wurde ein Menue mit elsässischen Speisen und Weinen des Familiengutes serviert.

Am Samstag fuhr der Bus an den Ostrand der Vogesen zur Hochkönigsburg. Die imposante Burganlage ließ Kaiser Wilhelm II. 1901 bis 1908 auf alten Fundamenten im Stil des Mittelalters wieder errichten. Nach der Besichtigung ging es über die Hochvogesen zu einer Käserei, wo zur Mittagszeit der landestypische Munsterkäse verkostet wurde und eine Betriebsbesichtigung anstand. Anschließend führte die Reise nach Colmar, wo man durch malerische Gassen der schönen Stadt spazieren ging und die Kaffeepause einlegte. Der Zeitpunkt dieser Reise wurde so ausgewählt, dass die Reservisten mit ihren Partnerinnen und Frauen in Bergheim das Gewürztramiener-Fest auf dem Marktplatz besuchen konnten. Bei Wein aus den nahen Weingütern, Flammkuchen und Livemusik genoss man den unterhaltsamen Abend.

Am Sonntag stand der Besuch mit einer Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof „Grasberg“ in Bergheim auf dem Programm. Hierzu reiste extra der ehrenamtliche Mitarbeiter des Volksbundes Hans-Martin Schaller aus Bad Krozingen an. Vom Busparkplatz ging es steil zum „Grasberg“ hoch, inmitten von Weinbergen, wo in der Eingangshalle Schaller die Entstehung und Pflege der Kriegsgräberstätte erläuterte: „1970 begann der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges aus Feldgräbern und provisorischen Anlagen im Departement Haut-Rhin auf den Grasberg umzubetten. 5.300 Gefallene fanden hier ihre letzte Ruhestätte, die meisten von ihnen waren in den Kämpfen im Winter 1944/45 im südlichen Elsass ums Leben gekommen“. An höchster Stelle des Geländes überragt ein sechs Meter hohes Kreuz den Friedhof. Dort legte der Ortsverbandsleiter des Volksbundes Peter Kasper und der RK-Vorsitzende Amin Härle einen Kranz nieder. Mit den Liedern „Ich hatt' einen Kameraden“ und der Deutschen Nationalhymne wurde der Gefallenen gedacht.

Danach ging es zurück nach Bergheim, wo Schaller die Reisegruppe zu einer Führung durch die engen Gassen und auf den Stadtmauerweg einlud, ehe es auf kurzem Weg über Freiburg, Tuttlingen zurück nach Reinstetten ging.