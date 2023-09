Ausflug mit dem VdK Ortsverband Burgrieden

Besser hätte das Wetter nicht sein können am Donnerstag, 7. September, für den VdK Ausflug. Auf dem Weg nach Bad Wörishofen konnten sich die Ausflügler mit einem deftigen Sektfrühstück für den Tag stärken.

Eine informative und anschauliche Führung durch das Sebastian–Kneipp–Museum gab Einblicke in das Leben und Wirken des Pfarrer Kneipp. Die fünf Säulen der Gesundheit nach der Kneippschen Lehre war für viele neu. Das Flanieren in Bad Wörishofen, sei es im Kurpark oder in der Altstadt, war bei strahlendem Sonnenschein ein schönes individuelles Erlebnis. Ebenso der Aufenthalt auf dem Klostergelände in Irsee. Ein Spaziergang über das im 12. Jahrhundert gegründete Kloster mit Klosterkirche und Parkanlagen oder ein Besuch im Brauereimuseum konnte nach Belieben selbst ausgewählt werden.

Bei lauem Sommerabendwetter genossen alle das Abendessen auf der Terrasse in der Klosterbraugaststätte. Besonders das Bier, das ursprünglich lange Zeit als teuerstes deutsches Bier galt, hat es vielen angetan. Gerne wäre man noch sitzen geblieben, aber alle waren zufrieden, wieder pünktlich in Burgrieden zurück zu sein.