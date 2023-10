Ausflug führte in die Allgäuer Alpen

„Willkommen an Bord“ hieß es am ersten Ausflugsziel des Musikvereins Stafflangen am Bootshafen in Füssen am Forggensee. Das Walderlebniszentrum in Ziegelwies mit seinen verschiedenen Erlebnispfaden und dem Baumkronenweg war ein weiterer Zielort.

Bei sonnigem Herbstwetter konnten die Ausflügler bei einer Schiffsrundfahrt auf dem Forggensee die vorüberziehende Landschaft mit den Allgäuer-, Ammergauer-, Lechtaler- und Tannheimer Alpen genießen. Der Forggensee wird vom Lech gespeist und ist als Stausee zur Stromgewinnung und als Schmelzwasser-Reservoir angelegt. „In den Wintermonaten wird er abgelassen und im Frühjahr wieder aufgestaut“, erklärte der Kapitän der MS Füssen bei der Rundfahrt. Vollgefüllt sei er von Anfang Juni bis Ende Oktober. Das Faszinierende ist vor allem seine Farbe: magisch hellblau-türkis bis jadegrün.

Das nächste Etappenziel war das Walderlebniszentrum Ostallgäu ‐ Außerfern in Ziegelwies. Es ist an der deutsch-österreichischen Grenze, nahe dem Lechfall. Durch den Wald führen verschiedene Erlebnispfade. Um alles zu erkunden, könnte man einen ganzen Tag auf den Pfaden und bei der Ausstellung „Unser Wald“ verbringen. Ein bisschen Nervenkitzel gefällig? Kein Problem. Dann ist der Baumkronenweg gerade richtig. Eine grazile Holzkonstruktion führt hoch hinauf. Auf 21 Meter Höhe geht der frei schwingende Pfad über rund 500 Meter durch die Baumwipfel des Lech-Auwaldes. Man braucht zwar nicht Dachdecker oder Zimmermann sein, aber ein bisschen Schwindelfreiheit sollte man schon mitbringen, denn die Brücke schwankt ganz schön. Von vier soliden Säulen wird die Konstruktion aus Lärchenholz getragen, die bis 14 Meter in den Boden reichen. Auf dem Pfad konnte die Vogelperspektive genossen und die Landesgrenze zwischen Bayern und Tirol überschritten werden. Der Erlebnispfad und eine Einkehr im Waldimbiss machten den Nachmittag zu einem lehrreichen und vergnüglichen Naturerlebnis.

Mit einem deftigen Vesper klang der Ausflug in Härle’s Mostbesen in Dunzenhausen aus.