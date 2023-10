Ausflug des Jahrgangs 1947 Bad Buchau

Ziel des Jahrgänger-Ausflugs war das vordere Allgäu. In der ersten Septemberwoche steuerten 19 Teilnehmer mit einem Kleinbus zunächst Schloss Zeil an. Dort wurde die zum Schloss-Areal zählende Pfarrkirche St. Maria, die Parkanlage und die im Ehrenhof des Schlosses errichtete Brunnenanlage besichtigt. Zu den einzelnen Objekten erhielten die Reisegruppe kurze Informationen. Der Rundgang um das Schloss endete an der Terrasse oberhalb des Wildgeheges. Von hier aus bot sich bei klarer Sicht ein eindrucksvoller Blick auf das Allgäu und die Allgäuer Alpen. Nach der Einnahme des vorbestellten Mittagessens auf der Terrasse der Schlossgaststätte „Grüner Baum“ wurde die Reise nach Schmidsfelden fortgesetzt. Die dortige Glasbläser-Werkstatt ermöglichte interessante Einblicke in die Glasbläserkunst. Am späten Nachmittag steuerte der Kleinbus die traditionsreiche „Härle-Brauerei“ in Leutkirch an. Dort führte ein Bier-Sommelier kurzweilig in die Braukunst ein. Gegen Ende der Brauereiführung wurde für jeden Teilnehmer des Ausflugs exklusiv aus dem Tank ein „Härle Export Gold“ gezapft. Der Ausflug klang im „Rosengarten“ in Bad Buchau aus.

