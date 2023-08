Ausflug des Frauenbundes Biberach

Der Frauenbundausflug führte uns dieses Jahr nach Oberstetten bei Ochsenhausen. Unsere charmante Reiseleiterin Margot Zobel empfing uns im Schatten der alten Linde vor der Kapelle Maria Immaculata, deren Grundsteinlegung im Jahr 1883 erfolgte. Sie berichtete zunächst über die Erbauungsgeschichte der Kapelle und dass diese alte Linde zuvor als Gebetsplatz diente, was man immer noch an dem angebrachten Kreuz erkennen kann. Im Anschluss erläuterte Frau Zobel die Ausmalung der Kapelle im Nazarener–Stil, die komplett der Künstlerin Maria Freudenreich (1860—1914) zugeschrieben wird. Sie war eine außergewöhnliche Person, die bereits mit 16 Jahren die Münchner Kunstgewerbeschule besuchte und nach der Studienzeit mit der Kunst ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte, was für eine Frau zu jener Zeit ungewöhnlich war.

Durch die bunten Glasfenster schien die Sonne und die Ausmalungen erstrahlten in einem ganz besonderen Licht, was dem Kirchlein einen farbenfrohen Charakter gab. Vor allem das Deckengemälde mit der Rosenkranzkönigin, die im Himmel schwebt, beeindruckte uns Besucherinnen. Danach fuhr die Gruppe nach Ochsenhausen und spazierte dann durch den Klostergarten, wo uns Margot Zobel die einzelnen Prachtbauten erklärte und auch auf die zu seiner Zeit moderne und ausgeklügelte Wasserversorgung des Klosters hinwies.

Bei Kaffee und Kuchen ließ es sich die Gruppe im Klostercafé gut gehen, um danach die Klosterkirche Sankt Georg zu entdecken. Hier erhielt Maria Freudenreich 1891 den Auftrag, das Altarbild der Marienkrönung, das Johann Heinrich Schönfeld 1668 gemalt hatte, zu restaurieren. Den krönende Abschluss unseres Nachmittagsauflugs bildete das Orgelkonzert auf der berühmten Gablerorgel. Der Organist, Herr Kiebler, wusste viel Interessantes über die Orgel zu berichten. Ein gelunger Abschluss seines beeindruckenden virtuosen Konzerts war dann unser gemeinsames Singen des Schützenfestliedes.