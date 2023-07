Ausflug der Unternehmerfrauen im Handwerk

Endlich war es für die UFH wieder möglich, einen eintägigen Sommerausflug — eine kleine Auszeit vom betrieblichen Alltag — zu erleben. 24 Unternehmerfrauen trafen sich am Vormittag gutgelaunt am Hauptbahnhof in Biberach, um die Stadt Esslingen am Neckar zu erkunden. Nach der kurzweiligen Bahnfahrt stand die Altstadtführung Esslingen auf dem Programm und anschließend konnten sie die Kunst der Sektherstellung bei der Sektkellerei Kessler erleben. Wie der Wein zum Schäumen und Perlen gebracht wird, erfuhren sie bei einer Führung durch Deutschlands älteste Sektkellerei. In den Gewölben des ehemaligen Speyrer Pflegehofes aus der Stauferzeit konnten sie spannende Geschichten über die Kunst der Sektherstellung erfahren und danach auch den Sekt probieren.

Der Arbeitskreis freut sich über neue Mitglieder. Informationen gibt es auf der Homepage der Kreishandwerkerschaft Biberach.