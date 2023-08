Aufstieg gem.Junioren des TC Bad Buchau

Mit drei Siegen steigt die Mannschaft der gemischten Junioren U18 aus der Bezirksstaffel 1 in die Staffelliga und damit die höchste Klasse auf. Die positive Matchbilanz von 16:8 in den insgesamt vier Spielen gegen Laupheim, Regglisweiler, Dietenheim und Biberach kann sich sehen lassen. Der TC Bad Buchau gratuliert den Spielerinnen und Spielern Linus Förschner, Jacob Schmid, Pius Schmid, Laura Strahl und Zoé Weiss, die durchgehend spielerisch und kämpferisch starke Leistungen zeigten, zu ihrem Aufstieg in die Staffelliga! Foto: TC Bad Buchau

