Aufstieg Damen 50 des TC Warthausens

Die Mannschaft Damen 50 vom Tennisclub Warthausen erreicht am letzten Spieltag mit einem souveränen Heimsieg von 6:0 über die Favoriten aus Fronhofen, den 1. Tabellenplatz in der Gruppe und wird somit Meister in der Bezirksstaffel 1. Mit einem Punktestand von 3:1, jedoch dank eines besseren Match– Satzverhältnis, gelang der Aufstieg in die Staffelliga. Gespielt hat das Team auf dem Foto von links mit folgenden Spielerinnen: Bruni Dreher, Captain Sylvia Romer, Liane Sieber, Barbara Krug–Kubsch, Helga Schröter, Kathrin Philipp, Silke Späth — es fehlen Regina Liebherr und Petra Articus. Foto: Bruni Dreher

