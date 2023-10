Auf den Spuren des Nationalsozialismus

Der Nationalsozialismus ist ohne Frage die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte. Diejenigen, die diese Zeit erleben mussten, konnten und können noch vom Schrecken, der Diktatur und dem Leid erzählen, die zu dieser Zeit vorherrschten. Doch sie werden immer weniger.

Gerade deshalb ist es umso wichtiger, an diese Zeit zu erinnern, zu mahnen, dass sich diese niemals wiederholt. Aus diesem Anlass besuchten die WOler das Stadtarchiv in Ulm und konnten dort mit originalen Quellen aus dem Nationalsozialismus arbeiten ‐ in Zeitungsartikeln der 1920er und 1930er Jahren wurde sichtbar, wie sich die NS-Ideologie in allen Bereichen ausbreitete.

Auch das Museum Biberach ermöglichte durch seine Ausstellung „Nationalsozialismus in Biberach“ einen Einblick in die nationalsozialistische Geschichte der Region. Für viele Schüler wurde hierbei deutlich, dass der Nationalsozialismus nicht nur Teil der deutschen Geschichte ist (und so vielleicht doch fern), sondern auch durchaus der eigenen Stadt- und Dorfgeschichte zugeschrieben werden kann. Mit Ausstellungsstücken aus der Region wurde festgestellt, dass der Nationalsozialismus sich vom Kinderzimmer bis zur Küche ideologisch ausbreiten konnte.

Beide Veranstaltungen können die schwindenden Zeitzeugen nicht gänzlich ersetzen. Sie erlauben es aber, diese dunkle Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Dies ist gerade angesichts der jüngsten politischen Ereignisse wohl wichtiger denn je.