Auf dem Weg zum Prager Jesulein

44 Pilgerinnen und Pilger machten sich am Sonntag, 24. September, auf den Weg zum Prager Jesulein und zum Grab des Hl. Norbert, dem Gründer des Prämonstratenser-Ordens.

Erste Station war das Prämonstratenser-Kloster Speinshart in der Oberpfalz, wo ein Gottesdienst zum Erntedank gefeiert und anschließend die Kirche besichtigt wurde. Am Nachmittag fuhr der Bus in eine der schönsten Bäderstädte der Welt ein ‐ Marienbad. Bei strahlendem Sonnenschein genoss die Gruppe eine Führung durch die bekannte Kurstadt.

Tags darauf erreichte man das Prämonstratenser-Stift Tepl, wo die Gruppe von Abt Philipp Lobkowitz begrüßt wurde und eine Führung durch das Stift erhielt. An der Grabstätte des Seligen Hroznata wurde eine Andacht gefeiert. Anschließend ging es weiter nach Pilsen, um die dortige Urquell-Brauerei zu besichtigen, ehe dann am Abend die goldene Stadt Prag erreicht wurde.

Am Dienstagmorgen wurde nun das große Ziel in Prag angesteuert ‐ die Kirche „Maria vom Sieg“, in der sich die berühmte Statue des Prager Jesuleins befindet, ein weltweit bekanntes wundertätiges Gnadenbild Jesu. Dort feierte die Pilgergruppe mit ihrem Reiseleiter und Pfarrer, P. Johannes Baptist, eine berührende heilige Messe. Eine Stadtführung durch Teile Prags folgte, über bekannte Plätze und vorbei an historischen Gebäuden. Der Blick auf die astronomische Uhr und natürlich der Gang über die Karlsbrücke durften nicht fehlen. Große Freude bescherte der Reisegruppe die abendliche Schifffahrt auf der Moldau.

Am Mittwoch folgte ein weiteres großes Ziel: der Besuch des Klosters Strahov mit dem Grab des Heiligen Norbert, wo wiederum Eucharistie gefeiert wurde. Danach gab es eine Führung durch das Kloster. Höhepunkte waren der herrliche Blick von der Dachterrasse des Klosters über Prag und die Besichtigung der grandiosen Bibliotheken. Nach der Mittagspause wurde die Prager Burg mit dem berühmten Fenster des „Prager Fenstersturzes“, sowie dem beeindruckenden Veitsdom und dem reizenden Goldenen Gässchen besucht.

Der Donnerstag war bereist der Heimreise gewidmet. Es ging über Klattau, wo beim Gnadenbild „Maria vom Blut“ nochmals eine hl. Messe stattfand, die von Susanne Nestel mit zwei wunderbaren „Ave Marias“ bereichert wurde, weiter zur Abtei Windberg, wo Abt Hermann Josef die Gruppe durch Kirche und Sakristei führte, ehe dann mit vielen schönen Eindrücken die Heimreise angetreten wurde.