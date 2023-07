Auf dem Weg zu erwachsenen Christen

Am Samstag, 15. Juli, war gleich zwei Mal Firmung: vormittags um 10.15 Uhr in Burgrieden und nachmittags um 15 Uhr in Achstetten. Firmspender war Pfarrer Stefan Ziellenbach.

Am Vormittag hatten die 13 Jugendlichen selbst einen Gottesdienst zu den bekannten „Perlen des Glaubens“ vorbereitet. Dies hatte auch in ihrem Firmkurs eine große Rolle gespielt. Alle haben so ein Perlen–Armband, wo es zum Beispiel eine Gottesperle, oder eine Ich–Perle eine Perle der Nacht usw. gibt. Wichtig war ihnen aber auch das Gummiband, vergleichbar mit dem Heiligen Geist, der alles zusammenhält. Engagiert trugen die Jugendlichen ihre Gedanken vor. In seiner Predigt ging Pfarrer Ziellenbach auf die Gedanken der Firmbewerber ein und nahm sich auch bei der Spendung des Sakramentes Zeit für ein Gespräch mit allen.

Die Band „4 Him“ begleitete schwungvoll den Gottesdienst und die Gemeinde sang gerne die schönen Lieder mit.

„Träume vom Leben“ lautete der Titel des Firmgottesdienstes, den die Jugendlichen aus der anderen Hälfte der Seelsorgeeinheit miteinander vorbereitet hatten.

Ein Wolkenbild mit Stichworten für ihre Träume und eine Reihe persönlicher Statements leitete den Gottesdienst ein, wo es um Hoffnungen für ein gelingendes Leben mit Freunden und Familie, um Halt im Glauben und um das Gelingen der Schulabschlüsse und Berufsziele ging. Auch die Besinnung und die Bitten waren selbst formuliert und ließen in die Herzen der Jugendlichen blicken. Pfarrer Ziellenbach sprach den Jugendlichen Mut zu, ihre Träume zu leben und nahm sich bei der Firmung Zeit alle persönlich zu ermutigen. „Schöttlers Familienband“ begleitete den Gottesdienst mit den Liedern, die die Jugendlichen aus dem Firmkurs kannten und so wurde dieser Gottesdienst zu einem Erlebnis, an das sich die Jugendlichen und ihre Familien gerne erinnern werden.