Auf dem achten Platz von über hundert Vereinen

Kürzlich an einem Wochenende startete das Kung Fu Unlingen auf dem Open World Cup in Bregenz und reiste mit 30 Leuten an. 24 nahmen davon an dem Turnier erfolgreich teil. Insgesamt waren es über 700 Starter beziehungsweise 108 Vereine auf dem Turnier, die von 14 verschiedenen Nationen anreisten. An dem Samstag ging das Turnier um 11 Uhr los. An diesem Tag war die Kategorie Kampf dran. Es gab fünf Kampfflächen, zwei Ringflächen und einen Käfig. Beim Kämpfen starteten Waldemar Babtschuk, Nick Schlotthauer, Oliver Matysek, Wladimir Babtschuk, Juliana Halbherr, Rea Sierra Gómez, Jiao Lian Felix Halbherr. Den dritten Platz im Leichtkontakt konnten sich Oliver Matysek, Leon Schmucker, Waldemar Babtschuk, Nick Schlothauer und Karina Semenyuk erkämpfen. Felix Halbherr und Louisa Miller erreichten den zweiten Platz. In der Kategorie Kick-light erkämpfte sich Waldemar Babtschuk noch den dritten Platz.

Am Sonntag waren dann Rumble, Faustformen, Waffenformen und Partnerformen dran. Hier waren auch unsere Bambini dabei. Diese traten beim Rumble (Bändchen Ziehen) gegen zehn andere Kinder an. Diese Kategorie ist eine Vorstufe zum Kämpfen für Kinder unter 13 Jahren. Gabriele Walz, Lina Ehmele, Leni Sauter, Noah Sauter, Maxim Eiberspach und Janosh Miller nahmen dabei teil und konnten viel Erfahrung sammeln. Ebenso Lea Vrhovac, die den zweiten Platz erzielte und Florian Ehmele, Gloria Walz, Solveig Miller und Wladimir Babtschuk, die den dritten Platz erreichten. Den ersten Platz gewann Leon Schmucker.

Bei der Kategorie Faustform konnte Wladimir Babtschuk den dritten Platz machen. Den zweiten Platz in der Kategorie konnten Alexandra Babtschuk, Oliver Matysek, Leon Schmucker, Karina Semenyuk, Tom Rössler, Juliana Halbherr und Felix Halbherr erzielen. Den ersten Platz in Faustformen gewannen Janosh und Louisa Miller, Nick Schlothauer, Leon Schmucker, Asja Matorcevic, Josefina Babtschuk, Waldemar Babtschuk und Rea Sierra Gómez.

Bei der Kategorie Waffenformen haben Asja Matorcevic, Waldemar Babtschuk und Felix Halbherr den zweiten Platz erlangt. Rea Sierra Gómez und Nick Schlothauer gewannen den ersten Platz. Bei Partnerform haben Asja und Josefina Babtschuk zusammen den zweiten Platz erreicht.

Niovi Sierra Gómez war als Coach dabei und managte das Team. Als Schiedsrichter waren Danai Sierra Gómez, Xenia Sierra Gómez und Shifu Andreas Moog aktiv.