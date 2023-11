Auch so entsteht Heimatgefühl: der Stadtteil Sandberg

Ein Stadtviertel mit starken architektonischen Akzenten, urban und dörflich zugleich, mit Straßen, Plätzen, öffentlichen und privaten Bereichen, die Nachbarschaften und Beziehungen fördern, Identifikation erzeugen - so stellte der Züricher Architekt Rolf Keller es sich in etwa vor, als er Anfang der 80er Jahre das Wohngebiet plante. Heraus kam ein Stadtteil mit überwiegend verdichtetem Einfamilienhausbau, aber auch Mehrparteienwohnraum, einem Konzept folgend, aber von den Bauherren und ihren Architekten individuell umsetzbar. Als städtebauliches Kleinod kam am Ende sogar ein See hinzu mit dem angrenzenden Rolf-Keller-Platz als gemeinsam nutzbarer Freifläche und nach dem Kindergarten schließlich auch der Spielplatz.

Der Mensch als Bezugsgröße für das Wohnbauprojekt und dessen Bedürfnisse nach Nachbar- und Gemeinschaft. Diese Idee nahmen Anfang der 90er Jahre auch einige „Sandbergler“ auf und wollten sie weitertragen. Dazu bildeten sie eine Initiative Gemeinschaftsraum. Bald war klar, dass derlei Bemühungen aber nur dann Erfolg haben könnten, wenn es einen Stadtteilverein gibt. So kam es im Juni 1993 zu dessen Gründung und dem Eintrag als gemeinnütziger Verein. Die eigentliche Möglichkeit, einen Raum zur regelmäßigen Nutzung zur Verfügung gestellt zu bekommen, ließ aber noch einige Zeit auf sich warten. Der Beharrlichkeit der Initiative ist es zu verdanken, dass der Gemeinderat schließlich zustimmte, die Miete für Räumlichkeiten zu bezuschussen, die sich im Untergeschoss eines der Häuser am Rolf-Keller-Platz fanden und in der Folge in Eigenarbeit der Vereinsmitglieder umgebaut und -gestaltet wurden. Dies eröffnete dem Verein endlich die Möglichkeit, regelmäßige Aktivitäten anzubieten und damit Gelegenheit zur Zusammenkunft zu geben - natürlich auch für die Bewohner umliegender Stadtteile -, sei es zu Literaturabenden oder Reiseberichten, Angeboten zur körperlichen Gesunderhaltung, den gelegentlichen Freitagstreffs und den alljährlich gesetzten Veranstaltungen Sandbergfest und Weißwurstfrühstück.

Und weil uns diese 30jährige Geschichte selbst gut gefällt und wir auch ein bisschen stolz darauf sind, haben wir sie zum Gegenstand einer Veranstaltung anlässlich der Heimattage im Mai gemacht. Dort wurde sie im Rahmen eines Vortrags von Ekkehard Sauter erzählt eingerahmt von Programmpunkten wie Fotoausstellung, Hausbesichtigungen und Bewirtung.