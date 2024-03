Unbekannte entsorgen totes Schaf im Wald bei Attenweiler

Ein totes Schaf haben Unbekannte am Wochenende in einem Wald bei Attenweiler entsorgt. Laut Polizei fand ein Jagdpächter am Sonntagmorgen m Hospitalwald Biberach zwischen Ahlen und Schammach das tote Tier, das dort wohl entsorgt worden war. Das Schaf lag gut sichtbar wenige Meter neben einem Waldweg, etwa 300 Meter von der Bundesstraße 312 entfernt. Augenscheinlich war das Tier trächtig und verendete vermutlich aufgrund der Geburtsumstände. Sonstige Verletzungen am Schaf konnten nach Polizeiangaben nicht festgestellt werden. Da das Tier keine Ohrenmarke hatte, wurde der Veranwortliche bislang noch nicht ermittelt. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefon 07371/9380 entgegen.