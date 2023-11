Die Gemeinde Attenweiler steht vor einer schwierigen Aufgabe: Sie muss ihren Haushaltsplan für 2024 ausarbeiten ‐ ohne Kämmerer oder Kämmerin. Denn die Stelle ist seit einigen Monaten unbesetzt. Um die Arbeit aufzufangen will die Gemeinde eine externe Firma beauftragen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Firma Schüllermann soll bis September 2024 einige der Aufgaben der Kämmerei übernehmen. Dazu gehören neben der Erstellung des Haushaltsplanes auch die Jahresrechnung sowie sonstige dringende Aufgaben der Kämmerei, erklärt Personalamtsleiter Timo Schulze auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Allerdings werde die Firma nur einen Tag in der Woche für die Gemeinde arbeiten. Das könne nicht die gesamte Arbeitslast einer Kämmerei auffangen.

Firma kennt Gemeinde bereits

Die Firma hat bereits mehr als zwei Jahre lang bis September in dieser Form für die Gemeinde Attenweiler gearbeitet. Grund waren auch hier ein Personalengpass und Elternzeitvertretung, erklärt Schulze. Mit der Arbeit seien sie zufrieden gewesen, „sonst hätten wir uns nicht nochmal um ein Angebot bemüht“, sagt er.

Die Kämmereistelle bei der Gemeinde Attenweiler ist unbesetzt, seit die letzte Kämmerin Magda Fechter nach Ingoldingen gewechselt hat. Der einzige Bewerber, den Attenweiler auf die freie Stelle hatte, bekam im Gemeinderat laut Sitzungsvorlage nicht die nötige Zustimmung.

Problem wird häufiger kommen

Es ist ein Problem, mit dem Attenweiler nicht allein ist. Viele Verwaltungen, besonders kleiner Gemeinden, kämpfen mit Personalmangel, der laut Experten droht sich weiter zu verschärfen.

Nach Zahlen des Wirtschaftsmagazins Business Insider sind aktuell rund 360.000 Stellen im öffentlichen Dienst nichts besetzt. Die Unternehmensberatung McKinsey warnt, dass bis 2030 in Deutschland 840.000 Beamte fehlen werden. Grund dafür ist, dass die Babyboomer in den Ruhestand gehen und kaum junge Menschen nachrücken.

Für die Anstellung der Firma in dieser Form rechnet die Gemeinde bis September 2024 mit Kosten in Höhe von rund 73.000 Euro. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa den jährlichen Kosten für einen in Vollzeit angestellten, nicht verbeamteten, Kämmerer. Bürgermeister Roland Grootherder sagte, sie wollen die Stelle der Leitung in der Kämmerei im Dezember noch einmal ausschreiben und hoffen, so bis Mitte des nächsten Jahres neue Bewerber finden werden.