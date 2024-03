Attenweiler

Neue Regelung für die Feuerwehr

Attenweiler

Die Feuerwehr in Attenweiler bekommt nicht nur eine neue Satzung, sondern in Zukunft für Einsätze auch mehr Geld. Die Entscheidungen dazu sind in der jüngsten Gemeinderatssitzung gefallen.