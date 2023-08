Musik und Kunst zum Tag der jüdischen Kultur

Im Atelier der Künstlerin Marlis E. Glaser in Attenweiler, Biberacher Straße 19, wird am Sonntag, 3. September, ab 15.30 Uhr, zu Konzert und Kunstausstellung eingeladen. Die Veranstaltung unter dem Motto Memory/Erinnern findet im Rahmen des Tages der jüdischen Kultur statt, der seit 1999 am ersten Septemberwochenende europaweit begangen wird.

Bei dem Konzert tritt laut Pressemitteilung das Berliner Duo Enosch mit Noga Sarai Bruckstein, geboren in Jerusalem, und Emilia Lomakova, geboren in Odessa, auf. Das Duo präsentiert Psalmen und Gebete mit Gesang, Geige, Cello und Klavier. Darunter sind auch Stücke von vergessenen Komponisten zu hören.

In der Kunstausstellung zum Thema „Erinnern“ sind von Marlis E. Glaser Arbeiten mit Bilderläuterungen und Texten aus der Tora und der jüdischen Literatur zu sehen. Als Gäste zeigen auch Joshua Glaser, Attenweiler, sowie Angela Stiegler und Samuel Fischer–Glaser aus München, ihre Werke.

Für Marlis E. Glaser ist das Thema Erinnern verbunden mit Symbolen jüdischer Feiertage, mit Traditionen, Kunstgeschichte, Büchern, Gegenständen, Texten aus der Tora, der Poesie und mit den Porträts vieler verfolgter oder ermordeter Juden und Jüdinnen während der NS–Zeit.

Der Schauspieler und Regisseur Walter Weyers, ehemals Intendant am Landestheater Schwaben in Memmingen, wird Texte lesen und den Nachmittag moderieren.