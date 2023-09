Motorrad und Radler stoßen zusammen

Zwei Verletzte hat es bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Radler in Attenweiler gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war ein Motorradfahrer in der Biberacher Straße unterwegs. Aus einem Feldweg kam ein 74-Jähriger mit seinem Fahrrad und wollte die Biberacher Straße überqueren. Dabei achtete der Senior nicht auf die Vorfahrt des Suzuki-Fahrers. Der 65-Jährige versuchte noch durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch kam es zu einem Kontakt zwischen den Beteiligten und sie stürzten auf die Straße. Dabei zogen sich sowohl der Radfahrer als auch der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Zweirädern schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.