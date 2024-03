Attenweiler bekommt einen weiteren Solarpark. Direkt angrenzend an die landwirtschaftlichen Betriebe in Hausen soll auf einer Fläche von etwa einem Hektar eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den entsprechenden Bebauungsplan gebilligt.

In der Sitzung fasste Florian Krug vom Planungsbüro Sieber Consult die wichtigesten Punkte des Planes noch einmal zusammen. Zentral dabei war die Höhe der geplanten Solarmodule, die 3,50 Meter nicht übersteigen soll. Mit dem nun beschlossenen Bebauungsplan sei ein „nächster Meilenstein“ für das Projekt erreicht, das dadurch „gewissermaßen auf der Ziellinie“ sei.

Nachdem der Gemeinderat vor knapp einem Jahr noch skeptisch gegenüber mehreren PV-Projekten in Attenweiler gewesen war und weitere Informationen gefordert hatte (SZ berichtete), gab es nun kaum noch Diskussionen. Krug schilderte, dass die geplante Anlage genau definiert sei, dadurch alle nötigen Abstände zum Aigendorfer Bach, der sie auf einer Seite begrenzt, sowie zu einem kleinen geschützten Biotop in der unmittelbaren Nähe einhalte. Auch das Thema Versickerung sei wie „alles relativ unspektakulär“ für diese Anlage.

Das Artenschutzgutachten habe das Projekt im Laufe des vergangenen Jahres etwas hinausgezögert, erklärte Krug. An den Beschluss schließt sich nun eine Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden an. Die Genehmigung für die Bebauung der Fläche, die bisher vor allem als Wirtschaftswiese genutzt wurde, soll dann für 30 Jahre gelten. Anschließend müsste die Anlage zurückgebaut oder ein Antrag auf Verlängerung gestellt werden, erklärte Krug.