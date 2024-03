Attenweiler ist auf der Zielgerade, was den Marathon der Förderbescheide für den Breitbandausbau angeht. In der ersten Übergaberunde des Jahres hat die Gemeinde weitere rund 540.000 Euro Zuschuss vom Land Baden-Württemberg bewilligt bekommen. Damit fehlt nicht mehr viel, um die gesamte Gemeinde bald mit schnellem Internet zu versorgen.

Mit der neuen Fördersumme sollen die dunkelgrauen Flecken in der Gemeinde ausgebaut werden. Das sind Gebiete, in denen bereits ein Breitbandanschluss vorhanden ist, aber kein Ausbau auf Gigabitgeschwindigkeit, das heißt mehr als 1.000 Mbit/Sekunde, geplant ist. Das Land fördert 40 Prozent der Kosten, der Bund 50 Prozent, zehn Prozent der Kosten tragen die Kommunen.

Bis Ende 2026 sollen alle Haushalte versorgt sein

„Gigabitnetze sind die Lebensader einer modernen Gesellschaft und wettbewerbsfähigen Wirtschaft“, sagte Innenminister Thomas Strobl bei der Übergabe. Auch Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger (CDU) freute sich, dass Gelder in seinen Wahlkreis Biberach fließen. „Digitalisierung ist der Booster für Fortschritt, Klimaschutz und Lebensqualität“, schrieb er in einer Pressemitteilung zur Übergabe.

In Attenweiler sollen bis Ende 2026 alle Haushalte mit einem Breitbandanschluss versorgt sein. Rupertshofen und die Weiler sind bereits ausgebaut, in Oggelsbeuren und dem Hauptort sind noch rund 500 Hausanschlüsse offen. Bürgermeister Roland Grootherder hofft, in Oggelsbeuren noch dieses Jahr mit dem Ausbau beginnen zu können.

Derzeit laufen bereits die Ausschreibungen für den Ausbau in der Gemeinde. Von den beantragten Fördergeldern fehlt nur noch die Bewilligung der Gelder vom Land für die hellgrauen Flecken im Hauptort. „Das kriegen wir gewuppt“, ist sich Bürgermeister Grootherder sicher. Insgesamt rechnet die Gemeinde mit Ausbaukosten von rund sechs Millionen Euro, was einen Eigenanteil von etwa 600.000 Euro für die Gemeinde bedeutet.