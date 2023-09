Attenweiler erinnert an jüdisches Leben

Seit 1999 wird der Europäische Tag der Jüdischen Kultur (ETJK) in fast 30 Ländern des Kontinents am ersten Septembersonntag begangen. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Memory/Erinnerung“. Es ging dabei, wie auch in den Jahren davor, nicht in erster Linie darum, den Opfern der NS–Verbrechen zu gedenken. Im Vordergrund stand hingegen, Einblicke in die vielschichtige jüdische Kultur zu ermöglichen. Die Künstlerin Marlis E. Glaser lud am 3. September bereits zum 15. Mal in die Ausstellungshalle neben ihrem Atelier in Attenweiler.

In ihrem Grußwort wies Jutta Henrich, Vorsitzende des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben, auf die vielen Erinnerungsbezüge in Glasers Bildern hin. Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest, ebenfalls Kooperationspartner des ETJK, schätzt die Veranstalterin als begnadete Künstlerin, die dazu steht, was sie sagt.

Glaser nannte Beispiele für erinnerungswürdige Themen. Beginnend mit Abraham, zweitausend Jahre vor unserer Zeitrechnung, bis zur Gründung des Staates Israel 1948. Während der Regisseur Walter Weyers, der von 1997 bis 2016 der Intendant des Landestheaters in Memmingen war, Gedichte, Texte von jüdischen Schriftstellern und aus der Tora las, leuchteten auf der Leinwand Glasers Bilder auf.

Nach einem Bild zum Schawuot–Fest sprach Marlis Glaser den Sabbat–Segen auf Hebräisch und sagte an die nichtjüdischen Gäste gewendet: „Damit Sie einmal hören, wie das klingt“. Die in Baltringen geborene Künstlerin, die nach dem Studium in Hamburg und Bremen, wo sie ab 1984 als freiberufliche Künstlerin arbeitete, vor 25 Jahren nach Oberschwaben zurückkehrte, bedankte sich bei allen Mithelfenden der Veranstaltung und kündigte an, dies sei die letzte Veranstaltung im großen Rahmen gewesen. Sie arbeite an einem neuen Format, das sich vom Arbeitsaufwand und den Kosten her stemmen ließe.

Erstmals war das Duo Enosch aus Berlin zu Gast. Noga Sarai Bruckstein, geboren in Jerusalem, und Emilia Lomakova, geboren in Odessa, sangen berührende, meist melancholische Lieder zu Psalmen und Gebeten, begleitet von Geige, Cello und Klavier. Beim letzten hebräischen Lied Al Kol Eleh (hebräisch für„Wache du, guter Gott“; Anm. d. Red.) forderten sie zum Mitsingen auf. Die beiden Berliner Musikerinnen fühlten sich nach eigenen Worten sehr wohl bei ihrem ersten Konzert in Oberschwaben. Sie spürten viel Wertschätzung, Neugier und Offenheit seitens des Publikums. „In ehemaligen Synagogen, was im Wortsinn ja ‚Haus der Versammlung‘ heißt, in denen wir manchmal spielen, spürt man vor allem die bedrückende Abwesenheit“, versuchte Nora Sarai Bruckstein, die mit Mann und zehnwöchigem Sohn aus Berlin angereist war, ihre Empfindung in Worte zu kleiden. „Heute Nachmittag spielten wir an einem echten Ort der Versammlung. Hier gab es, was beim Erinnern an jüdisches Leben in Deutschland oft fehlt: Farbe und lebendige Musik“. Walter Weyers kommentierte an das Duo gewandt gerührt: „Wir waren heute so zusammen“.

www.marlis-glaser.de