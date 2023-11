Adventsabend „Winterglühen“ in Aßmannshardt

Bereits zum zehnten Mal findet am Samstag, 2. Dezember, in Aßmannshardt wieder ein gemütlicher Winterabend zur Einstimmung auf die Adventszeit statt. Im Anschluss an den Adventsmarkt des Musikvereins verwandelt sich der Platz zwischen Kindergarten und Dorfladen ab 16.30 Uhr mit Feuern und Verkaufshütten in eine romantische winterliche Begegnungsstätte.

Laut Ankündigung der Veranstalter wird die Kälte mit wärmenden Feuerschalen sowie mit Glühwein, Jagertee und Punsch bekämpft. An den Ständen des Dorfladens, der Jugendkapelle, des Skiclubs, der Ministranten und der Landjugend gibt es allerlei Speisen und Getränke sowie kostenloses Stockbrot für die Kinder.

Für die entsprechende Stimmung sorgen die Bläser des Musikvereins mit weihnachtlichen Liedern.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.dorfladen-assmannshardt.de.