Arbeitskreis Spurwechsel zu Besuch bei Südpack

Sie verbringen ihren „dritten Lebensabschnitt“ aktiv ‐ und setzen ihre Talente ehrenamtlich ein: Die Rede ist von engagierten, jungen und jung gebliebenen Seniorinnen und Senioren, die sich im Arbeitskreis Spurwechsel in Ochsenhausen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam nicht nur ihren Alltag schöner zu gestalten, sondern auch körperlich wie geistig in Bewegung zu bleiben. Am 5. September nun waren rund 30 Interessierte bei dem Folienhersteller Südpack in Ochsenhausen zu Gast. Ihr Fazit? Ein Blick hinter die Kulissen ist immer spannend und erweitert den eigenen Horizont ungemein.

Seit 2010 besteht der Arbeitskreis. Sein Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren ein abwechslungsreiches Programm zu bieten und sie beim Älterwerden zu begleiten. Zum Programm gehören Radtouren oder Wanderungen ebenso wie Andachten, Vorträge und Betriebsbesichtigungen und nicht zuletzt auch die Beschäftigung mit Literatur, Sprachen und neuen Medien. Die Veranstaltungen stehen allen Interessierten ohne Mitgliedschaft offen.

Der Auftakt des Besuchs bei Südpack begann mit einer Firmenpräsentation im neu gestalteten Schulungsraum in Ochsenhausen. Die Seniorinnen und Senioren erhielten einen tiefen Einblick in die Geschichte des Unternehmens sowie Informationen zum Produkt-Portfolio, den Kernmärkten, zum Thema Nachhaltigkeit und was Südpack als Arbeitgeber bietet. Nach einer Stärkung ging es dann weiter zu einer rund anderthalbstündigen Produktionsführung. Neben der Folienproduktion (Extrusion) stießen die Bereiche Kaschieren und Rollenschneiden wie auch die Druckerei auf ein hohes Interesse. „Ich fahre hier oft vorbei, aber was sich tatsächlich hinter den Mauern verbirgt und wie groß das Unternehmen eigentlich ist ‐ das wusste ich bis heute nicht“, sagte eine Seniorin.

Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin der Südpack-Gruppe, zeigte sich begeistert über das immense Interesse: „Dass sich bei Südpack alles um Kunststofffolien dreht, ist den meisten Menschen in der Region bekannt. Aber wie wichtig und auch unverzichtbar ein modernes und mehr noch ein nachhaltiges Verpackungskonzept gerade für Lebensmittel, Pharmazeutika und Medizingüter in Bezug auf Produktsicherheit, Hygiene und Haltbarkeit ist, erschließt sich vielen erst, wenn sie sich intensiver mit dem Thema befassen.“