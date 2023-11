Arbeitskreis Naturfotografie gegründet

Im Jahre 1903 wurde der NABU Biberach erstmals aktenkundig erwähnt und blickt somit auf eine 120-jährige Vereinsgeschichte zurück. In dieser Zeit ist er auf über 1.300 Mitglieder angewachsen und betreut nicht nur Biberach, sondern auch zahlreiche Nachbargemeinden. Im diesjährigen Jubiläumsjahr hat der Verein auf seiner kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung einen neuen Arbeitskreis Naturfotografie unter Federführung des Fotografen Thomas Muth ins Leben gerufen. Künftig sind Angebote für natur- und fotobegeisterte Personen geplant, zum Beispiel Fotoexkursionen, Fotokurse oder Abendveranstaltungen mit Fotopräsentationen. Auf der Jahreshauptversammlung präsentierte Thomas Muth die Multivisionsshow „Wilde Heimat“, mit atemberaubenden, stimmungsvollen und teilweise einzigartigen Naturfotos aus Oberschwaben und von der Schwäbischen Alb, unterlegt mit passender Musik und Naturgeräuschen. In Kürze wird der Bildband „Naturjuwelen Oberschwabens“, ein Gemeinschaftsprojekt vieler Akteure, im Buchhandel erhältlich sein. Eine Wanderausstellung mit dem selben Titel ist in Vorbereitung.

Des Weiteren berichtete der 1. Vorsitzende Martin Rösler über die Neugründung der NABU-Gruppe südliches Riss- und Umlachtal, die künftig die NABU-Mitglieder aus Ummendorf, Eberhardzell, Ingoldingen und Hochdorf betreut. Auch an der Erneuerung der Dohlenbrutkästen im Turm der Martinskirche sowie an der Überholung des Storchennestes auf dem Dach des Spitals war der NABU beteiligt. Wegen der immer noch nicht abgeschlossenen Elektroinstallationen im Kirchturm konnten die beiden Nestkameras bedauerlicherweise noch nicht wieder in Betrieb genommen werden. Die Kindergruppe „Naturentdecker“ wird künftig aus drei Altersgruppen und einer neu gegründeten Eltern-Kind-Gruppe bestehen. Im Rahmen der üblichen Vereinsregularien wurde der Kassenbericht verlesen und der Vorstand entlastet. Für das Winterhalbjahr plant der NABU Filmvorführungen in verschiedenen Gemeinden sowie eine Aktion zur Stunde der Wintervögel. Alle Veranstaltungen werden über die Presse sowie auf www.nabu-bc.de angekündigt.