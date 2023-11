Angehörigentag in der Tagespflege am Stadtgraben

Pflegedienstleitung Gabi Koch-Makridis und das Mitarbeiter-Team der Tagespflege haben am 17. November zum Angehörigentag eingeladen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Begegnung und das gegenseitige Kennenlernen.

Vorstand der Seniorengenossenschaft Riedlingen, Josef Martin, eröffnete die Veranstaltung mit Worten des Dankes an das Personal und freute sich über die große Zahl der Besucher. Die Entlastung pflegender Angehöriger steht in den Tagespflegen der Seniorengenossenschaft an erster Stelle, wie auch die Beratung und der Austausch. Dies konnte der Einrichtungsleiter, Michael Wissussek, nur unterstreichen und bemerkte in einem kurzen Rückblick, dass vor 20 Jahren die Tagespflegen nicht unter dem enormen finanziellen und kassenrechtlichen Druck standen, sondern in erster Linie von menschlicher Zuwendung profitierten. In diesem Zug bedankte er sich bei den bürgerschaftlich engagierten Mitarbeiter*innen, die bis heute, wie im Fall der guten Seele, Adelinde Munding, noch tätig sind.

Trotz aller Umstände und Erschwernisse der vergangenen Jahre stehe die Menschlichkeit und Fürsorge im Fokus der Angebote der Seniorengenossenschaft Riedlingen, war sich das Leitungsteam einig.