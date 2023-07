Anders sein macht manchmal ziemlich einsam

„Seltsam & Ungewöhnlich“, so lautete das Stück, das Schülerinnen der Lerngruppen 5 und 7 der Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau im Rahmen des diesjährigen Sommertheaters auf der Bühne des Bischof Sproll Hauses darboten. Vor voll besetztem Haus gaben die Nachwuchsschauspielerinnen am Abend des 20. Juli ihr Bestes. Seit Beginn des Jahres probierten die 23 Schülerinnen des Theaterclubs unter der Leitung von Miriam Fetscher die von ihnen gewählten Rollen aus, füllten sie mit eigenen Ideen, studierten den Text sowie die selbst entwickelten Choreographien ein und schufen so gemeinsam ein bühnenreifes Werk. Ideenreich, mit viel Spielwitz, in selbstgefertigten Bühnenbildern und Kostümen agierten die Schülerinnen in zum Teil beträchtlichem Sprechtempo temperamentvoll auf der Bühne.

Als liebenswerte Großmutter erzählt Mia Edel auf einfühlsame Weise ihrer von den anderen Kindern vom Spiel ausgeschlossenen Enkelin „Nele“, überzeugend gespielt von Delia Rostas, eine berührende Geschichte von den Däumlingen „Seltsam“ und „Ungewöhnlich“, die aufgrund ihrer Andersartigkeit Ausgrenzung durch die eigene Sippe erfahren müssen und sich beide deswegen absondern beziehungsweise aus ihrer jeweiligen Heimat weglaufen. „Seltsam“ fühlt sich sehr einsam in seiner neuen Behausung fernab vom Huchwald, getrennt von den anderen „Huchs“. Bis eines Tages ein unbekanntes ebenfalls besonderes Geschöpf an seiner Tür anklopft. „Ungewöhnlich“. Auf der Suche nach einem Gleichgesinnten, nach jemandem, der zu ihm passt, verirrt sich dieser dorthin, wo „Seltsam“ untergetaucht ist. Nach anfänglichen Schwierigkeiten beziehungsweise Irrungen und Wirrungen erkennen beide, dass sie trotz sicht– und merkbarer Unterschiede doch auch viele Gemeinsamkeiten besitzen und freunden sich an. Am Ende finden die Huchs und die Ochs „Seltsam“ und „Ungewöhnlich“ wieder und sind heilfroh über die Wiedervereinigung mit ihren verloren gegangenen Sippenmitgliedern. Die Däumlinge wie auch Nele ziehen folgendes Fazit aus der ganzen „Huchelei“: Gemeinsam ist man weniger allein.

In den Rollen der Sonderlinge „Seltsam“ und „Ungewöhnlich“ berührten Lisa Polak und Hanna Weber mit gelungenen Interpretationen der Figuren sowie emotionalem Spiel. Ebenso konnten all diejenigen, die die übrigen Huchs, Ochs und die Kinder verkörperten, das Publikum durch ihre ausgeprägte Spielfreude begeistern.