Kursteilnehmerinnen malen Gemälde von Gustav Klimt

Kreativpädagogin Margitta Nagel bietet am Samstag, 10. Februar, von 10 bis 14 Uhr in ihrer Kreativ-Oase in Andelfingen, Langestraße 22, einen Malkurs nach Gustav Klimt an. Laut Künstlerin soll ein Teil des Gemäldes „Mutter und Kind“ von Gustav Klimt in der eigenen Version gemalt werden. Gemalt wird mit Acrylfarben auf Leinwand, Leinwände können mitgebracht werden (mindestens 30x40cm, maximal 70x50cm) oder im Kurs erworben werden. Die Kurskosten betragen 35 Euro, Materialkosten zwischen zehn und 20 Euro, je nach Größe der Leinwand. Anmeldung bei der keb - Dekanate Biberach und Saulgau, Mail an [email protected] oder Telefon 07371/93590.